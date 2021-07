Santos busca quebrar dois tabus no clássico contra o Palmeiras Peixe ainda não venceu como visitante no Campeonato Brasileiro e não vence o rival em seu novo estádio desde 2017, quando conseguiu a única vitória em dez jogos no Allianz

O Santos enfrenta o Palmeiras neste sábado, às 16h30min, no Allianz Parque, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. De olho no G6, o Peixe precisa quebrar dois tabus para conquistar a vitória no clássico: vencer a primeira como visitante no Brasileirão e voltar a vencer no Allianz Parque após quase quatro anos.

Dos quatro jogos fora de casa pela competição, o Alvinegro perdeu três e empatou um. Um aproveitamento de Z4 com apenas 8%. Atuar como visitante é um problema crônico santista na temporada, já que a equipe venceu apenas duas partidas das dezesseis fora de casa. Na era Diniz, Peixe só possui uma vitória como visitante, diante o Cianorte, pela Copa do Brasil.

O fator Allianz Parque também conta. O Santos venceu apenas um jogo dos dez disputados na casa do rival. Ao todo são 6 derrotas, 3 empates e 1 vitória. A única vitória do Peixe sobre o Palmeiras no Allianz aconteceu em setembro de 2017, pelo placar de 1 a 0, em partida válida pelo Brasileiro. Na ocasião, Ricardo Oliveira marcou o gol santista.

Confira os confrontos entre Santos e Palmeiras no Allianz Parque

26/04/2015 – Palmeiras 1 x 0 Santos (Paulista)

19/07/2015 – Palmeiras 1 x 0 Santos (Brasileiro)

02/12/2015 – Palmeiras 2 x 1 Santos (3×4 pênaltis – Copa do Brasil)

20/02/2016 – Palmeiras 0 x 0 Santos (Paulista)

12/07/2016 – Palmeiras 1 x 1 Santos (Brasileiro)

30/09/2017 – Palmeiras 0 x 1 Santos (Brasileiro)

04/02/2018 – Palmeiras 2 x 1 Santos (Paulista)

03/11/2018 – Palmeiras 3 x 2 Santos (Brasileiro)

23/02/2019 – Palmeiras 0 x 0 Santos (Paulista)

06/05/2021 – Palmeiras 3 x 2 Santos (Paulista)

