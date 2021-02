Santos busca empate no fim com o Fluminense e fica perto de se garantir no G8 do Brasileirão O Tricolor das Laranjeiras saiu na frente, mas Nino foi expulso na reta final do segundo tempo e, no lance seguinte, Jean Mota fez o gol que sacramentou o empate por 1 a 1

Em partida da 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, Jean Mota marcou no fim, e o Santos empatou por 1 a 1 com o Fluminense. Com esse resultado, o Tricolor das Laranjeiras chega aos 61 pontos e fica dois pontos atrás do São Paulo, em 5º lugar. O Peixe fica com 54 pontos, em 8º lugar no torneio, e torce por uma derrota do Red Bull Bragantino para garantir vaga na próxima Libertadores.

O último desafio da equipe de Marcão é na quinta-feira (19), no Maracanã, contra o Fortaleza. Já o time praiano irá visitar o Bahia na rodada final do Brasileirão.



FLU COMEÇA COM TUDO



Os primeiros minutos da partida foram de muito estudo por ambas equipes. O Fluminense controlava a posse de bola, enquanto o Santos explorava jogadas de contra-ataque.

Quando o Santos se lançou ao ataque, o Fluminense encontrou espaços e abriu o placar. Aos 15 minutos, Marcos Felipe fez boa reposição, Luiz Henrique deu ótimo lançamento para Lucca. O atacante saiu livre pela direita e bateu cruzado, sem chances para João Paulo.

PEIXE INOFENSIVO NA PRIMEIRA ETAPA



Com o gol marcado, os visitantes recuaram e passaram a apostar em jogadas de velocidade. O Peixe, como de costume, focava seu jogo em Marinho.

Apesar disso, os cariocas criavam as melhores oportunidades. Aos 34, Fred aproveitou confusão da defesa santista, abriu para a perna esquerda e soltou a bomba, forçando João Paulo a realizar ótima defesa.

NOVAS CARAS, MESMO ROTEIRO

Precisando de mais armas ofensivas, Cuca decidiu colocar Soteldo, que ficou fora da maior parte das atividades na semana com um desconforto na coxa, após o intervalo. Madson, que havia entrado na vaga de Luiz Felipe, levou uma pancada e teve que deixar a partida.

No outro lado, Marcão foi forçado a colocar Hudson após Martinelli, volante que teve bom aproveitamento nos passes, aos 9 minutos da segunda etapa, sofrer um entrose no tornozelo esquerdo.

As mudanças tiveram pouco efeito em campo. O Santos seguia com muita dificuldade em penetrar a defesa do Fluminense, que já não ameaçava mais os santistas como no primeiro tempo.

SANTOS APROVEITA EXPULSÃO E EMPATA A PARTIDA



A tensão na Vila Belmiro subiu aos 39 do segundo tempo. Nino cometeu falta e recebeu cartão amarelo. O defensor ofendeu o árbitro Savio Pereira Sampaio, que expulsou o zagueiro após ouvir o xingamento.

Na cobrança de falta, Soteldo cobrou, Jean Mota apareceu no meio da defesa do Tricolor e deixou tudo igual.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 1 x 1 FLUMINENSE

Data: 21 de Fevereiro de 2021

Horário: 18h15 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos-SP

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e José Reinaldo Nascimento Júnior (DF)

VAR: Pablo Ramón Gonçalves Pinheiro (RN)

GOL: Lucca (0-1, aos 16’/1ºT); Jean Mota (1-1, aos 41’/2ºT)

CARTÕES AMARELOS: Santos – Luiz Felipe (20’/1ºT); Bruno Marques (30’/2ºT)/ Fluminense – Egídio (40’/1ºT); Yago Felipe (40’/1ºT); Fred (8’/2ºT); Nino (40’/2ºT)

CARTÃO VERMELHO: – Nino (40’/2ºT)

SANTOS

João Paulo; Pará, Luiz Felipe (Madson, 1’/2ºT – Bruno Marques, 21’/2ºT), Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Sandry e Vinícius Balieiro (Jean Mota, 40’/2ºT); Marinho, Marcos Leonardo (Soteldo, 1’/2ºT) e Lucas Braga (Ângelo, 27’/2ºT). Técnico: Cuca



FLUMINENSE

Marcos Felipe; Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Martinelli (Hudson, 9’/2ºT), Yago Felipe e Nenê (André, 41’/2ºT); Luiz Henrique (Michel Araújo, 28’/2ºT), Fred (John Kenedy, 28’/2ºT) e Lucca (Yuri Lima, 41’/2ºT). Técnico: Marcão

