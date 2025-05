Santos Brasil tem lucro líquido de R$ 198,5 mi no 1º trimestre, alta de 34,3% em um ano

A Santos Brasil reportou lucro líquido de R$ 198,5 milhões no primeiro trimestre de 2025. A cifra representa uma alta de 34,3% em relação ao mesmo período do ano passado.

O Ebitda da companhia subiu 54,4% na mesma base comparativa, para R$ 496 milhões. A margem Ebitda ficou em 56,1%, crescimento de 6,3 pontos porcentuais. Já a receita líquida atingiu R$ 883,7 milhões no período, avanço anual de 37%.

O CFO da companhia, Daniel Dorea, destaca o bom desempenho em todas as unidades de negócio, apesar da base comparativa já forte. “Isso demonstra que a empresa tem crescido de forma saudável e fundamento, sem depender de eventos extraordinários”, afirma em entrevista ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado).

Os terminais de contêiner da Santos Brasil movimentaram 383.890 contêineres entre janeiro e março, 15,1% a mais do que um ano antes. O crescimento foi impulsionado pelas operações de Longo Curso (+17,4%), maiores importações (+35,5%) e exportações (+16,9%), bem como pela Cabotagem (+6,7%).

Os contêineres cheios representaram 76,1% do total movimentado, ante 75,4% no primeiro trimestre de 2024, com crescimento tanto na importação (30,1%) quanto na exportação (+8,9%) de cheios.

Dívida x investimentos

A Santos Brasil encerrou março com uma dívida líquida de R$ 2,245 bilhões, um salto em relação aos R$ 91,8 milhões registrados em igual período de 2024. O aumento reflete, principalmente, a captação de R$ 2 bilhões promovida pela companhia em outubro do ano passado, segundo Dorea.

“A dívida é muito controlável, com 90% em longo prazo, enquanto a geração de caixa tem aumentado e a alavancagem continua absolutamente administrável”, avalia o CFO. A alavancagem, medida por dívida líquida sobre Ebitda, ficou em 1,53 vez, estável ante o trimestre imediatamente anterior, mas representa um avanço em relação ao primeiro trimestre de 2024, quando o indicador estava em 0,93 vez.

Dorea complementa que, com a geração de caixa robusta e sem perspectiva de mais captações, a dívida deve diminuir de forma gradativa. Nesse cenário, o executivo reforça que a companhia seguirá focada em conciliar o plano de investimentos com a remuneração de acionistas.

O investimento bruto da empresa somou R$ 123,1 milhões nos três primeiros meses de 2025, 6,2% a mais do que um ano antes. A Santos Brasil segue projetando investir cerca de R$ 700 milhões no acumulado de 2025, segundo Dorea.