Santos Brasil tem lucro líquido de R$ 139 Mi no 3º trimestre, alta anual de 31%

A Santos Brasil reportou lucro líquido de R$ 139 milhões no terceiro trimestre de 2023. O montante representa alta de 31,2% ante igual período de 2022. O Ebitda da companhia subiu 18,9% na mesma base comparativa, para R$ 257,8 milhões. Já a margem Ebitda ficou em 48,3%, 6,7 pontos porcentuais acima da registrada um ano antes.

Entre julho e setembro, a receita líquida somou R$ 533,7 milhões, crescimento de 2,3% em relação ao terceiro trimestre do ano passado.

Os crescimentos nas cifras refletem principalmente dois fatores segundo o CFO da Santos Brasil, Daniel Dorea. O primeiro deles é a trajetória de recomposição de preços, que vem ocorrendo principalmente no Porto de Santos.

Apesar da melhora, o executivo destaca que os preços ainda estão aquém, já que só após as recomposições recentes, começaram a se aproximar dos valores praticados há 10 anos. “Agora estamos conseguindo atingir patamares minimamente saudáveis”, afirma, reforçando não se tratar de aumento de preços, mas sim um realinhamento.

Dorea cita também a busca por maior eficiência e controle de custos e despesas como outros fatores que contribuíram para os resultados. Em relação ao segundo trimestre de 2023, as despesas operacionais da companhia caíram 10,6%, para R$ 73,2 milhões, “evidenciando rigor contínuo no controle de despesas”, segundo o relatório de resultados. Na comparação anual, a cifra representa alta de 1,5%.

Investimentos e dívida

A Santos Brasil investiu R$ 235,6 milhões no acumulado de 2023, 37% a mais do montante do que o aportado no mesmo período do ano passado. De acordo com o CFO, a companhia segue investindo em todos os ativos, principalmente em Santos. Como exemplos, cita esforços para ampliação da capacidade, aquisição de equipamentos e transição energética.

Dorea pondera que apesar da agenda forte de investimentos, a empresa segue “muito desalavancada”. A Santos Brasil encerrou o terceiro trimestre de 2023 com uma alavancagem, medida em dívida líquida sobre Ebitda, de 0,23 vez. Enquanto isso, a dívida líquida da companhia recuou 65,6% no terceiro trimestre deste ano em relação ao mesmo período de 2022, para R$ 147,3 milhões.

Ainda assim, o executivo considera que a companhia tem “amplo acesso ao mercado de capitais” caso queira fazer alguma emissão de dívidas em algum momento. No entanto, isso não está no radar da Santos Brasil atualmente. “Continuamos tendo mais caixa do que dívida. Não tivemos necessidade de reestruturar ou captar em um cenário de juros mais elevados”, diz Dorea.

