Santos Brasil tem lucro líquido de 66% no 4º trimestre, para R$ 225 mi

A Santos Brasil registrou lucro líquido de R$ 225 milhões no quarto trimestre de 2023, alta de 66% em relação ao mesmo período de 2022. No acumulado do ano, a cifra cresceu 17,4%, para R$ 504,3 milhões.

Entre outubro e dezembro, o Ebitda da companhia somou R$ 366,8 milhões, 85% acima do reportado um ano antes, com margem de 55%, crescimento de 12,7 pontos porcentuais no mesmo intervalo. Em 12 meses, a cifra foi de R$ 1 bilhão, alta anual de 23,5% e avanço de 4,9 p.p. na margem, para 46,8%.

Já a receita líquida somou R$ 667 milhões no último trimestre e R$ 2,1 bilhões no ano. Os montantes representam crescimentos de 42,3% e 10,5%, respectivamente.

Nos últimos três meses de 2023, os terminais de contêiner da Santos Brasil movimentaram 335.133 unidades, alta anual de 13,2%. O Tecon Santos cresceu 10,9%, Imbituba, 21% e Vila do Conde, 34%. Apesar do avanço trimestral, o volume de contêineres caiu 6,2% no acumulado do ano, pressionado pelo desempenho dos três trimestres anteriores.

A Santos Brasil investiu R$ 631,3 milhões em 2023, 55,3% acima do ano anterior. No trimestre, foram investidos R$ 305,7 milhões, alta de 84,7%. Entre eles, projetos de expansão e modernização dos Terminais Portuários de Contêineres e Cargas Gerais, com destaque para o Tecon Santos, e a expansão e desenvolvimento dos Terminais de Granéis Líquidos.

