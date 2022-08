Santos Brasil investe R$ 120 milhões em terminal de contêineres de Barcarena (PA)

admin3 31/08/2022 - 20:16 Compartilhe

A Santos Brasil informou que investirá cerca de R$ 120 milhões no Tecon Vila do Conde, em Barcarena (PA), para aumentar em quase 40% a capacidade do terminal, dos atuais 217 mil TEUs/ano para 300 mil TEUs/ano em 2025.

“O novo ciclo de investimentos engloba a expansão do terminal em 20 mil m², totalizando 108 mil m², com o adensamento de uma nova área que será usada como pátio de contêineres vazios, cujas obras de pavimentação, drenagem e iluminação já se iniciaram e devem ser concluídas em 90 dias”, disse a empresa em nota.

O investimento, segundo a Santos Brasil, também inclui a verticalização do armazém existente, que permitirá elevar em cerca de 20% a capacidade de armazenamento e a ampliação da área para contêineres refrigerados em 55%, totalizando 450 tomadas.

“Teremos um salto de produtividade e de qualidade de serviço, além de um significativo aumento de capacidade. É um marco para o desenvolvimento regional”, diz o diretor-presidente da Santos Brasil, Antonio Carlos Sepúlveda.