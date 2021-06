Santos apresenta o zagueiro Danilo Boza: ‘Maior oportunidade da minha carreira’ Jogador chega por empréstimo ao Mirassol até o final da temporada

O Santos apresentou na tarde desta quinta-feira o zagueiro Danilo Boza, terceiro reforço contratado pelo clube. O jogador chega por empréstimo junto ao Mirassol até o final de dezembro, com opção de compra por mais quatro temporadas. Danilo falou sobre a oportunidade de defender a camisa do Santos.

-É a maior oportunidade que estou tendo na minha carreira. Pela camisa do Santos ser pesada, toda a história que tem com várias revelações aqui e vários feras que jogaram aqui. É uma oportunidade única e tenho que saber aproveitar, com muito trabalho vamos ter sucesso aqui – afirmou Danilo Boza.

O zagueiro fez sua estreia pelo Santos na reta final na vitória por 3 a 1 sobre o Ceará, na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Danilo Boza destacou a expectativa de chegada ao Santos e falou sobre o apoio de Diniz na adaptação a nova equipe.

E MAIS:

– A expectativa é sempre grande de você chegar em um clube da expressão do Santos. Diniz tem falado comigo em termos específicos táticos e vêm me falando a marcação do time, ajudando muito e auxiliando. Está sendo muito importante para mim a adaptação dentro do clube não só do Diniz, mas de toda a comissão técnica. Jogadores me acolheram bastante, fico muito feliz e vamos trabalhar firme para poder ter sucesso – reforçou o zagueiro.

Danilo Boza foi um dos destaques do Campeonato Paulista, principalmente pela sua versatilidade como zagueiro e lateral-direito, e foi peça importante na boa campanha do Mirassol no estadual. Ao todo, Danilo atuou 11 vezes e marcou um gol. Pelo lado defensivo, foram 49 interceptações, 67% duelos aéreos ganhos, apenas quatro faltas cometidas e nenhum amarelo. O jogador sofreu apenas um drible em 990 minutos em campo, o que gerou a nota 7,5 no SofaScore.

E MAIS:

Veja também