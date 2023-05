Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 07/05/2023 - 6:00 Compartilhe

Criticado em momentos da temporada, Ângelo anotou o gol solitário do Santos contra o Cruzeiro no último sábado (6). O Peixe foi derrotado por 2 a 1, no Estádio Independência, em partida válida pela 4ª rodada do Brasileirão.

O jovem de 18 anos encerrou jejum incômodo com a camisa alvinegra. Ele não marcava desde 17 de outubro de 2022, em duelo diante do RB Bragantino, quando o Peixe derrotou o Massa Bruta por 2 a 0, pelo Campeonato Brasileiro. Foram 201 dias de seca.

Neste último mês de abril, o atacante recebeu atenção especial do técnico Odair Hellmann. O profissional dedicou parte dos treinamentos para aprimorar os arremates de Ângelo. Deivid Washington, Miguelito e Ed Carlos também participaram das atividades.

– Eu me cobro muito, é fruto de muito trabalho. Agradeço primeiramente a Deus. O gol é muito importante para mim, tenho trabalhado finalizações depois dos treinos. Eu preferia a vitória que o gol, mas (estou) feliz e é continuar trabalhando – disse Ângelo, após a derrota para o Cruzeiro.

Odair Hellmann utilizou o atacante como exemplo sobre melhorar os aspectos técnicos do time nos treinos diários.

– É acreditar no trabalho. Conseguimos essas melhoras, essas correções, vamos continuar fazendo. Vou dar um exemplo: o Ângelo. Conseguiu entrar no jogo, fazer o gol, o movimento que não é natural dele, por dentro. É um jogador que joga aberto pela ponta, esperando a bola para o drible. Esses comportamentos você vai gerando no dia a dia, no treinamento, nas conversas – afirmou o treinador, em coletiva.

O garoto alternou momentos entre a titularidade e a reserva. No último sábado, ele entrou na vaga de Lucas Braga no intervalo da partida.

Em 2023, Ângelo soma 20 jogos, com um gol e uma assistência. Desde 2020, o Menino da Vila atuou em 117 confrontos pelo profissional do Santos e, ao todo, anotou três gols.

