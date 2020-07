Santos apoia plataforma global de arrecadações e ajuda Fundação Pelé Peixe será o primeiro clube brasileiro apoiar a plataforma PeLegacy, que promove a maior troca de camisas da história

A fim de arrecadar recursos e doações, para a Pelé Foundation, entidade vinculada ao Rei do Futebol, para ajudar pessoas impactadas pela pandemia do novo coronavírus, o Santos, em parceria com a CBF, a plataforma PeLegacy, que visa um movimento global único à entendidade.

O movimento pretende promover a maior troca de camisas da história, com diversos ídolos do esporte, em atividade ou aposentados, e de diversas modalidades, além de celebridades de diversos segmentos que trocarão itens pessoais com o Atleta do Século, através das redes sociais. Os objetos arrecadados serão leiloados e o valor ventado será revertido em valores repassados pela fundação do Rei a hospitais.

Nomes como os ex-jogadores Pepe e Clodoaldo, o meia do atual elenco, Carlos Sánchez, e o técnico do Peixe, Jesualdo Ferreira, já participaram do projeto.

O Santos está bem ativo em ações de auxílio aos prejudicados com as crises recorrentes ao surto mundial de COVID-19, além da parceria com o PeLegacy, o clube é um dos que mais tem auxiliado a campanha “Assistência de Craque”, promovida pela Federação Paulista de Futebol, que visa ajudar atletas e árbitros de baixa renda e comunidades carentes de São Paulo.

