Santos anuncia que Vila Belmiro terá dois novos telões em novembro

Reformada no primeiro semestre, a Vila Belmiro apresentará outras novidades ao torcedor em breve. Nesta quarta-feira, o clube comunicou que o seu estádio passará a contar com dois telões de alta definição, que têm previsão de estarem instalados em novembro.

Os telões ficarão localizados nas extremidades do estádio, sendo um em substituição ao atual, na arquibancada da Rua Tiradentes, onde se concentram as principais torcidas organizadas do clube, e o outro no espaço correspondente à arquibancada da Rua José de Alencar, próxima ao setor visitante.

As dimensões dos dois novos telões da Vila Belmiro correspondem a 11,52 metros de largura por 6,72 metros de altura, no formato wide screen – atualmente, a dimensão é de 8,0m x 6,15m, com área de 49,2 m². De acordo com o Santos, a resolução dos telões será de 10.000 dot pixel/m², quase dez vezes maior do que o telão atual, que é de 1.024 dot pixel/m². Além da resolução, a qualidade da imagem será reforçada por um brilho de 9.000 nits.

A previsão de inauguração em novembro permitirá ao torcedor do Santos ver os novos telões em atividade na reta final do Campeonato Brasileiro, que tem previsão de encerramento em 8 de dezembro. E a sua instalação é fruto de parceria entre o clube e a Brahma.

“Temos com a Brahma uma relação de patrocínio que vai além da exposição de marca, são parceiros do programa Sócio Rei com sua plataforma de descontos e trabalham de uma maneira estruturada na melhoria das condições físicas do Santos FC. Neste ciclo de investimentos optamos por uma demanda antiga de nossa torcida: novos telões em nossa Meca, a Vila Belmiro. Temos certeza de que esse será um marco importante para o Clube. Que tenhamos em breve muitos placares positivos e conquistas registradas nestes novos equipamentos”, afirmou José Carlos Peres, presidente do Santos.