Santos anuncia Pedro Caixinha como novo técnico

O presidente do Santos FC, Marcelo Teixeira, anunciou novidades para o clube alvinegro nesta segunda-feira, 23, durante entrevista coletiva realizada na Vila Belmiro.

Primeiro, MT anunciou a chegada de Pedro Martins, que estava no Botafogo, como novo CEO do clube.

E coube ao novo comandante anunciar a contratação do português Pedro Caixinha como novo técnico do Santos.

BEM-VINDO, PEDRO CAIXINHA! ⚪️⚫️ O português Pedro Caixinha é o novo treinador do Santos FC. O técnico já está ativo na execução do planejamento de futebol para 2025, e na definição do elenco de atletas para o próximo ano. Pra cima deles! 🐳 pic.twitter.com/MPaCGtyHEn — Santos FC (@SantosFC) December 23, 2024

Caixinha começou sua trajetória como treinador aos 28 anos de idade. Sua primeira equipa foi o Beja, onde havia se aposentado como jogador profissional. Ele comandou a equipe das categorias de base do clube por quatro anos. Em 2003, se transferiu para a equipa amadora do Vasco da Gama, onde ficou encarregado do plantel de seniores.

Após passagens por Santos Laguna, Rangers e Cruz Azul, Caixinha trabalhou por quase dois anos no Red Bull Bragantino, onde foi demitido em outubro deste ano após um desempenho ruim no Campeonato Brasileiro.