Santos anuncia o desligamento de José Renato Quaresma do Comitê de Gestão

O Santos confirmou a saída de José Renato Quaresma do Comitê de Gestão. O empresário pediu desligamento para cuidar de sua saúde. Recentemente, o empresário teve complicações pós-Covid-19 e estava afastado do cargo desde maio. Ele era o membro do CG mais próximo ao futebol.

– Sinto-me honrado em ter feito parte desta instituição, minha segunda casa, que sempre me recebeu de braços abertos e, com a qual, pude contribuir com minhas habilidades, conhecimentos, esforço e paixão. Agradeço, também, aos colegas do Comitê Gestor por me acolherem neste desafio de colocar o Santos Futebol Clube, sempre, à frente de tudo e de todos, bem como ao presidente Andres Rueda pela confiança a mim depositada – disse.

O presidente Andres Rueda lamentou a renúncia e destacou a longa relação de amizade, confiança entre eles e a paixão em comum pelo Santos.

– Quaresma é um companheiro antigo, estivemos juntos em duas eleições. Sempre fomos muito alinhados nos pensamentos para levantar o Santos. Tivemos divergências, mas em alto nível, pensando no melhor para o Clube. Tenho muita admiração por seu caráter, seu profissionalismo e seu amor pelo Santos – afirmou Rueda.

– Estamos pensando em um novo nome que esteja à altura do Quaresma para substituí-lo e, que acima de tudo, esteja alinhado com nossos projetos – reforçou o presidente.

