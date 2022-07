Santos anuncia Lisca como novo treinador e substituto de Fabián Bustos

Após pedir demissão do Sport com menos de um mês de trabalho, Luiz Carlos Cirne Lima de Lorenzi, o Lisca foi anunciado como o novo treinador do Santos nesta quarta-feira (20). Além do técnico, o alvinegro praiano confirmou a chegada do auxiliar técnico Márcio Hahn e o preparador físico André Volpi.







“Muito feliz por essa oportunidade em um gigante do futebol brasileiro. O Santos FC é um clube histórico e estou empolgado demais. Acredito que possamos fazer um grande trabalho”, afirmou o novo comandante.

Bem-vindo, Lisca! ⚪⚫



O Santos FC acertou a contratação do técnico Luiz Carlos Cirne Lima de Lorenzi, mais conhecido como Lisca. O treinador chega ao Santos FC junto do auxiliar técnico Márcio Hahn e do preparador físico André Volpi. pic.twitter.com/YEYEVl6QLX — Santos FC (@SantosFC) July 20, 2022

O treinador, de 49 anos, já deve começar a treinar a equipe na próxima quinta-feira (21) no CT Rei Pelé. Dessa forma, o Santos deverá ser comandado pelo auxiliar Marcelo Fernandes diante do Botafogo, pelo Brasileirão, nesta quarta, às 21h30, na Vila Belmiro.