Santos anuncia contratação de Nonato e chega a cinco reforços na janela de transferências

Em busca de melhorar a fase complicada que está passando no Campeonato Brasileiro, o Santos continua agitado na janela de transferências. O time da Vila Belmiro anunciou, nesta sexta-feira, sua quinta contratação. O meia Nonato, de 25 anos, chega por empréstimo até julho de 2024 junto ao Ludogorets, da Bulgária.

O clube praiano usou de uma brincadeira em suas redes sociais para anunciar o novo jogador. Em referência a um dos personagens do programa de TV ‘Escolinha do Professor Raimundo’, o Santos utilizou um vídeo em que os atores ficam se perguntando quem seria o personagem. Então, uma imagem do novo reforço surge já vestindo o manto alvinegro.

Gustavo Nonato surgiu no São Caetano e, em 2018, chegou ao sub-20 do Internacional, onde fez sua migração para a equipe profissional. Depois de três temporadas, em 2021, foi emprestado ao Fluminense onde jogou com frequência com a confiança de Fernando Diniz. Em setembro de 2022, foi negociado pelo Inter com o Ludogorets, onde estava até agora.

O novo reforço do clube paulista atua pelo meio-campo, mas sua característica versátil permite que jogue por outros setores do campo. Em sua passagem pelo Fluminense, marcou quatro gols e teve ainda cinco assistências em 55 partidas realizadas.

Antes de Nonato, o Santos já havia anunciado outros quatro reforços, sendo que alguns até já estrearam pela equipe. Chegaram à Vila Belmiro o zagueiro João Basso, o lateral Dodô, o volante Jean Lucas e o atacante Julio Furch.

