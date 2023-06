Santos anuncia compra definitiva de Soteldo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/06/2023 - 11:16 Compartilhe

Na manhã desta sexta-feira (16), o Santos anunciou que exerceu a compra definitiva de 50% dos direitos econômicos de Soteldo. O venezuelano, que retornou à Baixada Santista na temporada passada, estava emprestado pelo Tigres, do México, até 3 de julho.

Em comunicado divulgado nas redes sociais, o Santos informou que o contrato será assinado por Soteldo assim que ele retornar dos compromissos com a seleção venezuelana. O novo vínculo do camisa 10 com o clube será válido até 30 de junho de 2027.

Estipula-se que o acordo entre a equipe da Vila Belmiro e o Tigres pelos 50% do jogador seja de US$ 4 milhões (R$ 19,28 milhões na cotação atual).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias