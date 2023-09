Santos anuncia atacante colombiano Alfredo Morelos

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 04/09/2023 - 18:04 Compartilhe

O Santos anunciou, nesta segunda-feira (4), a contratação do atacante colombiano Alfredo Morelos, que chega ao clube com vínculo de dois anos.

“O atacante colombiano de 27 anos chega para reforçar o ‘Peixão’ com contrato válido até 31 de agosto de 2025. Pra cima deles!”, escreveu o time paulista em sua conta na rede social X (antigo Twitter).

Morelos estava sem clube desde o final de junho, quando deixou o Rangers da Escócia, onde chegou em meados de 2017 e marcou 124 gols em 269 jogos.

Antes, ele teve passagens por Independiente Medellín (2014-2016) e HJK (2016-2017), da Finlândia.

Seu bom desempenho pelo Rangers, com o título do Campeonato Escocês em 2021 – o primeiro do clube em uma década -, o levou à seleção colombiana em 2018, mas problemas de indisciplina o impediram de manter uma sequência. Sua última convocação foi em 2020.

O Santos vive situação delicada no Campeonato Brasileiro, ocupando a 17ª posição (a primeira da zona de rebaixamento), com apenas 21 pontos em 22 jogos.

Para tentar escapar da segunda divisão, o ‘Peixe’ também se reforçou com o volante Tomás Rincón, capitão da seleção da Venezuela, e evitou a saída para a Europa do jovem atacante Marcos Leonardo.

