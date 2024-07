Santos anuncia ‘acordo amigável’ e rescinde contrato com o zagueiro Leonardo Zabala

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/07/2024 - 13:04 Para compartilhar:

O Santos deu mais uma passo em sua reformulação do elenco nesta quinta-feira. Sem jogar com o técnico Fábio Carille na temporada e jamais aproveitado no time profissional, o zagueiro boliviano Leonardo Zabala fez um acordo amigável com o clube e acertou sua rescisão.

“O Santos Futebol Clube e o zagueiro Leonardo Zabala, de forma amigável, chegaram a um acordo para rescisão do contrato. O atleta foi liberado para seguir com a carreira e assinou em definitivo com o Cancún FC, do México”, informou o clube. “O Santos Futebol Clube deseja sorte e sucesso nos próximos passos da carreira.”

Zabala sequer foi inscrito pelo Santos para a disputa da Série B. Mesmo com a possibilidade de venda de Joaquim, o boliviano jamais esteve nos planos de Carille, que não se cansa de dizer que conta com reforços pontuais e certeiros.

O boliviano treinava entre os jogadores que estão fora dos planos do Santos, separadamente, e que, aos poucos, vão acertando seu futuro. Nonato foi negociado com o Fluminense e Cazares e Carabajal também rescindiram de maneira amigável no começo do mês. O experiente Patrick é outro com saída encaminhada.

A redução drástica na folha de pagamento com as saídas abre caminho para o clube não se endividar e ter condições de arcar com salários de possíveis reforços. O clube busca um meia de articulação, um atacante e também um zagueiro. Quer peças que venham para “assumir a posição”, como indicação de Carille.

Enquanto novas peças não chegam, Carille vai preparando o time para encarar o CRB, domingo, fora de casa, pela 18ª rodada da Série B. Novamente com problemas musculares na coxa, Giuliano deve ser baixa em Maceió, abrindo caminho para Serginho mais uma vez.

Beneficiado por rodada passada perfeita após golear o Coritiba por 4 a 0, o Santos acumulou boa vantagem de quatro pontos diante do Vila Nova-GO, o vice líder, e de seis sobre o Mirassol, o quinto colocado.