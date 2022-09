Santos anuncia a renovação com lateral de 18 anos

Parceria Lance & IstoÉ 03/09/2022 - 12:30 Compartilhe







O Santos anunciou renovação do lateral-esquerdo Kevyson, de 18 anos. O jogador chegou para as categorias de base do Alvinegro Praiano em março deste ano, após passagem pelo Athletico-PR, e assinou renovação até 31 de dezembro de 2026.

Kevyson nasceu em Leopoldina (MG) e começou a carreira como meia. Agora, atuando como lateral-esquerdo, participa de treinamentos com a equipe profissional, mas também atua regularmente na equipe Sub-20 do técnico Orlando Ribeiro.

– Muito feliz com a oportunidade de renovar meu contrato. Estou há pouco tempo no clube, mas já estou bem adaptado e me sinto um Menino da Vila. E quero retribuir a confiança da diretoria dentro de campo – afirmou o lateral de 18 anos.