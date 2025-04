Santos anuncia 7K como nova patrocinadora máster em acordo milionário até 2027

O Santos oficializou nesta terça-feira seu novo patrocinador máster: a 7K, casa de apostas esportivas integrante do Grupo Ana Gaming. O contrato, válido até abril de 2027, garantirá ao clube R$ 105 milhões em dois anos, com possibilidade de alcançar até R$ 150 milhões mediante metas comerciais e esportivas.

A nova parceira passa a estampar o espaço mais nobre da camisa santista e terá presença garantida nas equipes de futebol profissional masculino, feminino e também no futsal. A 7K substituirá a Blaze, cujo vínculo terminou no último dia 13 de abril e rendia R$ 22,5 milhões por temporada ao clube.

O presidente Marcelo Teixeira celebrou a chegada da empresa ao lado do clube e destacou a sintonia de propósitos. “Temos certeza de que o retorno será recíproco, são duas marcas fortes que na essência têm também o entretenimento como uma de suas principais metas. A 7K chega num momento importante e com filosofia de grande crescimento. Essa aposta no Santos é sinônimo de vitória para ambos”, afirmou.

Teixeira ainda valorizou a abrangência da parceria, que contempla também modalidades historicamente relevantes para o clube. “A marca estará também no futebol feminino e no futsal, dois setores tradicionais na história do Santos”, reforçou o mandatário.

O CEO da Ana Gaming, Marco Túlio, destacou a importância simbólica do acordo.

“O Santos é um dos clubes mais tradicionais do Brasil, dono de uma trajetória única, centenária, repleta de amor e de dedicação. Sempre foi um time de excelência, revelando grandes craques como Pelé e Neymar Jr. Esta nova parceria nos enche de orgulho e eleva ainda mais a nossa marca”, declarou.

José Victor Valadares, diretor de Novos Negócios da empresa e responsável direto pela negociação com o Peixe, celebrou a consolidação da Ana Gaming no futebol nacional. “Com o Santos, agora temos ao nosso lado clubes como Vitória, Fortaleza e Mirassol. Nos tornamos a empresa do ramo com o maior número de clubes patrocinados na Série A. Isso reforça nossa credibilidade no mercado e abre novas portas para fortalecer as marcas dos clubes dentro e fora de campo”, pontuou.

Além da presença na camisa, a marca da 7K será exibida nas placas de LED da Vila Belmiro, no tapete central e em um camarote exclusivo. Para Talita Lacerda, diretora executiva de operações da Ana Gaming, a relação com a torcida santista foi um dos pilares da decisão. “Apoiamos não apenas um clube histórico, mas uma nação de torcedores apaixonados. Estamos entusiasmados em caminhar ao lado do Santos nessa nova fase”, disse.

Enquanto isso, o Santos segue com o objetivo de fugir da zona de rebaixamento. O time alvinegro enfrenta o Red Bull Bragantino no domingo, às 20h30, na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.