Santos afasta Soteldo e jogador vira desfalque para jogo contra o Cuiabá

O Santos comunicou neste sábado que o atacante Sotelo passará a treinar em separado do elenco. O jogador já foi cortado da partida com o Cuiabá, marcada para este domingo, às 18h30, na Arena Pantanal, pela 13ª rodada do Brasileirão. O clube não revelou o motivo da decisão tomada em conjunto entre diretoria e comissão técnica.

“Em decisão conjunta da diretoria e da comissão técnica, o atacante Soteldo passará a treinar em separado do grupo principal. O jogador foi notificado neste sábado (1º) e nem viaja com o elenco para o jogo diante do Cuiabá”, registrou o Santos, em nota.

Assim que chegou ao Santos, o técnico Paulo Turra afirmou que não aceitaria indisciplina durante a sua passagem pelo clube. Na última semana, o treinador já havia avisado que não contava mais com os laterais Nathan e Lucas Pires, flagrados em uma casa noturna em São Paulo, horas antes de uma atividade do elenco na Vila Belmiro.

Já Soteldo teria se recusado a treinar com os demais reservas após o empate sem gols com o Blooming-BOL, pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, o que teria levado a uma discussão com Paulo Turra.

O venezuelano teve recentemente os seus direitos comprados pelo clube paulista e assinou um novo vínculo por mais quatro anos. Na temporada, disputou 17 partidas e contribuiu com quatro assistências.

Turra afirmou ainda a necessidade de reforços no Santos e decretou “estado de urgência” na busca por resultados positivos, que possam tirar o clube da briga contra o rebaixamento.

O Santos é o 13º colocado do Brasileirão, com 13 pontos, dois a mais do que o Goiás, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

