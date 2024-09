Santos acerta com meia-atacante Laquintana, reserva do Red Bull Bragantino, até o fim do ano

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/09/2024 - 19:39 Para compartilhar:

O Santos fechou nesta segunda-feira a contratação do meia-atacante Ignacio Laquintana, que estava no Red Bull Bragantino, até o dia 31 de dezembro de 2024. O uruguaio é quinto reforço anunciado pelo time na atual janela de transferências depois do meia-atacante Billy Arce, dos atacantes Wendel Silva e Yusupha Njie e do goleiro Renan.

Laquintana tem 25 anos e começou a carreira como profissional atuando pelo Defensor Sporting em 2018. Após três temporadas, chamou a atenção dos grandes clubes do Uruguai e foi contratado pelo Peñarol em 2021. Ele disputou 72 jogos, marcou oito gols e conquistou quatro títulos pelo clube.

O jogador uruguaio chegou ao Red Bull Bragantino em abril do ano passado. Na equipe de Bragança Paulista, Laquintana atuou poucas vezes como titular e marcou dois gols em 31 jogos. O meia-atacante tem convocações para a seleção sub-20 do Uruguai e foi convocado para a equipe principal, mas não chegou a entrar em campo.

Com apenas o Paulista e a Série B do Brasileiro no calendário de 2024, o Santos faz uma temporada de altos e baixos. O time está na vice-liderança da Série B, com 40 pontos após 24 rodadas, mas vive uma sequência negativa de quatro tropeços consecutivos, sendo uma derrota e três empates.

A equipe, que chegou a exibir um bom futebol e liderou a Série B, atualmente convive com as vaias da torcida para o técnico Fábio Carille e boatos de que os jogadores estariam insatisfeitos com o treinador.

O Santos busca a reabilitação neste sábado, às 17h, quando enfrenta o Brusque, na Arena Joinville. O time catarinense faz campanha irregular e está na zona de rebaixamento.