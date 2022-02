Santos abre a venda de ingressos para jogo contra o Novorizontino Peixe recebe a equipe do interior no próximo domingo na Vila Belmiro

O Santos abriu a venda dos ingressos para a partida contra o Novorizontino no domingo (27), às 18h30, na Vila Belmiro pela nona rodada do Campeonato Paulista. Os sócios-torcedores possuem prioridade na compra das entradas. Nesta quarta-feira, os sócios da categoria Black já podem adquirir os ingressos.

O clube segue as determinações do Comitê Científico do Governo do Estado de São Paulo e o Protocolo de Orientações para o Retorno do Público aos Estádios, nos quais a capacidade, neste momento, é limitada a 70%, com cumprimento de todas as normas sanitárias e de prevenção contra a Covid-19.

A venda dos ingressos ocorrerá apenas de forma on-line até o dia do jogo. No dia da partida, além da venda on-line, a Bilheteria da Vila Belmiro (localizada próxima aos Portões 7/8), funcionará das 09h às 18h30, desde que haja ingressos disponíveis.

FUNCIONAMENTO DOS CANAIS DE VENDA

Online (para sócios): Abertura: 23/02 às 09h00. Encerramento: 27/02 às 18h30

Online (para não sócios): Abertura: 24/02 às 18h00. Encerramento: 27/02 às 18h30

Bilheteria da Vila Belmiro (para sócios e não sócios): Abertura: 27/02 às 09h00. Encerramento: 27/02 às 18h30

CRONOGRAMA DE VENDAS

Quarta-feira (23/02):

09h00: abertura para Sócios Black (apenas 1 ingresso p/ o titular)

18h00: abertura para Sócios Gold (apenas 1 ingresso p/ o titular)

Quinta-feira (24/02):

09h00: abertura para Sócios Silver (apenas 1 ingresso p/ o titular)

18h00: abertura para Não Sócios + Sócios Black, Gold e Silver (com compra p/convidados)

Domingo (27/02):

09h00 às 18h30: abertura para venda física, “bilheteria” (próximo aos portões 7/8)

Os convidados são de acordo com o estabelecido para cada plano: Black até três, Gold até dois e Silver até um. O convidado não precisa ser associado. O benefício, que já era realizado com 100% da capacidade do estádio, passou a ser adotado também com o limite de 70% do público, estabelecido pela pandemia do Covid-19.

O ingresso para o convidado terá 50% de desconto, sendo necessário a compra para o mesmo setor do associado. Independente se o Sócio Rei já garantiu seu lugar ou não para a partida, poderá efetuar para os convidados normalmente.

PREÇOS DOS INGRESSOS

Cadeira Cativa/Especial Princesa Isabel (P 13/14/15)

Inteira: R$ 40,00

Meia e Silver: R$ 20,00

Gold: R$ 10,00

Black: Gratuito

Cadeira Cativa Dom Pedro (P 25)

Inteira: R$ 40,00

Meia e Silver: R$ 20,00

Gold: R$ 10,00

Black: Gratuito

Camarote Superior Dom Pedro (P 23)

Inteira: R$ 80,00

Meia e Silver: R$ 40,00

Gold: R$ 20,00

Black: Gratuito

Cadeira Social Dom Pedro (P 1/2)

Inteira: R$ 50,00

Meia e Silver: R$ 25,00

Gold: R$ 12,50

Black: Gratuito

Cadeira Social Princesa Isabel (P 17)

Inteira: R$ 60,00

Meia e Silver: R$ 30,00

Gold: R$ 15,00

Black: Gratuito

Arquibancada Tiradentes (P 7/8)

Inteira: R$ 40,00

Meia e Silver: R$ 20,00

Gold: R$ 10,00

Black: Gratuito

Arquibancada José de Alencar (P 21/24)

Inteira: R$ 40,00

Meia e Silver: R$ 20,00

Gold: R$ 10,00

Black: Gratuito

Geral Santista (P 21)

Inteira: R$ 40,00

Meia e Silver: R$ 20,00

Gold: R$ 10,00

Black: Gratuito

Cadeira Térrea (P 26)

Inteira: R$ 50,00

Meia e Silver: R$ 25,00

Gold: R$ 12,50

Black: Gratuito

Cadeira Coberta José de Alencar (P 22)

Inteira: R$ 60,00

Meia e Silver: R$ 30,00

Gold: R$ 15,00

Black: Gratuito

Cadeira Coberta Dom Pedro (P 25)

Inteira: R$ 80,00

Meia e Silver: R$ 40,00

Gold: R$ 20,00

Black: Gratuito

PMR – Pessoa com Mobilidade Reduzida (P 3/26)

Inteira: R$ 50,00

Meia e Silver: R$ 25,00

Gold: R$ 12,50

Black: Gratuito

PCD – Pessoa em Cadeira de Rodas (Acesso pelo Memorial das Conquistas)

Inteira: R$ 10,00

Meia e Silver: R$ 5,00

Gold: R$ 2,50

Black: Gratuito

Torcida Visitante (Arquibancada Princesa Isabel – Acesso pelo P19)

Inteira: R$ 40,00

Meia: R$ 20,00

