Santos abre 2 a 0, mas Red Bull Bragantino reage e confronto termina empatado na Vila Belmiro

O Santos fez um bom primeiro tempo, abriu 2 a 0, mas caiu de rendimento, permitiu a reação do Red Bull Bragantino e apenas empatou por 2 a 2 com a equipe de Bragança Paulista na noite deste sábado, na Vila Belmiro, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Léo Baptistão fez os dois gols do Peixe e Hyoran e Luan Cândido marcaram para o Red Bull Bragantino.





Leo Baptistão fez os dois gols do Santos (FOTO: Anderson Lira / O Fotográfico / Lancepress!

Com o resultado, o Santos sobe para a quinta colocação, com 18 pontos. O Peixe agora terá dois jogos fora de casa contra o Corinthians, em Itaquera. O primeiro será na quarta-feira, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, e o segundo no sábado, pelo Brasileirão.

+ Veja a classificação do Brasileirão e simule os resultados

O jogo

No primeiro tempo, o Santos contou com João Paulo atrás e a dupla Léo Baptistão e Marcos Leonardo na frente para mandar no jogo. Com seis minutos, o camisa 9 recebeu cruzamento de Lucas Pires e tocou de ombro para o gol, mas o goleiro Cleiton fez boa defesa.

O Red Bull Bragantino teve duas chances seguidas. Aos oito minutos, Hyoran arriscou de fora da área e João Paulo mandou para escanteio. Na cobrança ensaiada, a bola bateu em Jan Hurtado, acertou a trave e voltou nos braços do goleiro do Peixe.

A dupla Marcos Leonardo e Léo Baptistão apareceu aos 12 minutos. Após tabela entre eles, a bola sobrou para o meia Bruno Oliveira bater de primeira, mas Cleiton defendeu.

O Peixe abriu o placar aos 16 minutos. Rodrigo Fernández deu lindo lançamento para Lucas Braga, que cruzou rasteiro. A defesa afastou nos pés de Léo Baptistão, que dominou e soltou a bomba para vencer o goleiro Cleiton.

O Red Bull Bragantino tentou o empate, mas parou outra vez no goleiro João Paulo. Aos 26 minutos, após cruzamento da direita, Jan Hurtado apareceu livre no segundo pau e cabeceou para o gol, mas João Paulo fez um milagre e evitou o gol do time de Bragança Paulista.

Quem não faz, toma. Aos 36 minutos, Bruno Oliveira deu bom lançamento para Marcos Leonardo, que tirou do goleiro Cleiton com o peito e deixou Léo Baptistão livre para empurrar a bola para a rede e fazer o segundo do Peixe.

Nos acréscimos da primeira etapa, o Red Bull Bragantino diminuiu. Após jogada pela direita, Aderlan recebeu na área e cruzou, Lucas Pires desviou e Hyoran pegou de primeira para, dessa vez, vencer om goleiro João Paulo.

BRAGANTINO MANDA NA SEGUNDA ETAPA

O segundo tempo começou com domínio do Red Bull Bragantino. Já o Santos, especialmente após a entrada de Ângelo, ameaçava nos contra-ataques.

Sem conseguir entrar na área, o Red Bull Bragantino chegou ao empate em chute de longa distância. Aos 25 minutos, Luan Cândido acertou uma bomba de fora da área no canto esquerdo do goleiro João Paulo.

Pouco depois, o técnico santista, Fabian Bustos, foi expulso pelo árbitro após reclamações. E o Bragantino seguiu controlando as ações na reta final, com o Peixe tentando encaixar contra-ataques sem sucesso.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 2 X 2 RED BULL BRAGANTINO

Data e hora: 18 de junho de 2022, às 21h00 (horário de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Árbitro: Douglas Marques das Flores (SP)

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP)

Árbitro de vídeo: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Gols: Léo Baptistão, 16’/1ºT (1-0) e 36’/1ºT (2-0), Hyoran, 45’/1ºT (2-1) e Luan Cândido, 25’/2ºT (2-2)

Cartões amarelos: Vinícius Zanocelo, João Paulo e Bruno Oliveira (SAN); Raul, Praxedes e Helinho (BRA)

SANTOS: João Paulo; Lucas Braga, Kaiky, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Zanocelo (Camacho, aos 23’/2ºT) e Bruno Oliveira (Ângelo, aos 12’/2ºT); Léo Baptistão (Rwan Seco, aos 12’/2ºT), Jhojan Julio (Sandry, aos 12’/2ºT) e Marcos Leonardo. Técnico: Fabián Bustos

BRAGANTINO: Cleiton; Aderlan, Kevin, Natan e Luan Cândido; Raul (Eric Ramirez, aos 45’/2ºT), Lucas Evangelista e Hyoran (Praxedes, aos 28’/2ºT); Artur (Carlos Eduardo, aos 45’/2ºT), Helinho (Sorriso, aos 21’/2ºT) e Jan Hurtado (Alejandro, aos 21’/2ºT). Técnico: Maurício Barbieri

E MAIS: