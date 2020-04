Santo Sudário é exposto para veneração via web pela 1ª vez

TURIM, 11 ABR (ANSA) – A Arquidiocese de Turim realizou neste sábado (11) a primeira veneração via streaming do Santo Sudário, tecido que a Igreja Católica diz ter envolvido o corpo de Jesus Cristo após sua morte.

O arcebispo de Turim e tutor pontifício da relíquia, Cesare Nosiglia, presidiu a celebração na capela da catedral da cidade, na presença de uma restrita quantidade de autoridades, incluindo a prefeita Chiara Appendino e o governador do Piemonte, Alberto Cirio.

“Neste Sábado Santo, unamo-nos ao gemido de toda a humanidade, que pede para ser libertada desta pandemia que mata e tira a vida. Enquanto isso, vem ao nosso encontro o rosto suave e humilde do Senhor, impresso no Santo Sudário”, disse Nosiglia.

A veneração foi transmitida ao vivo em emissoras católicas e nas redes sociais. Nosiglia apoiou a mão no vidro que protege o tecido e fez uma breve oração.

“Este rosto desfigurado por feridas comunica uma grande paz. Seu olhar não procura os nossos olhos, mas o nosso coração, é como se nos dissesse: tem confiança, não percas a esperança; a força do amor de Deus, a força do Ressuscitado tudo vence”, diz uma mensagem postada nos perfis do papa Francisco nas redes sociais ainda antes da veneração. (ANSA)