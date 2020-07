Santo André se classifica e Santos fica perto de vaga no Paulista

Santos e Santo André sentiram o peso dos mais de quatro meses sem um jogo oficial e realizaram uma partida de poucas emoções nesta quarta-feira (22). No fim, o empate por 1 a 1 na Vila Belmiro, pela 11ª e penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, não foi de todo ruim nem para um, nem para outro.

O Peixe, que atuou por mais de 45 minutos com um homem a menos após a expulsão do meia Carlos Sánchez, foi a 16 pontos e segue na liderança do grupo A, podendo garantir a classificação às quartas de final na quinta-feira (23). Para isso, basta que Oeste ou Água Santa tropecem contra, respectivamente, Mirassol e Inter de Limeira.

Já o Ramalhão, que iniciou a rodada com a melhor campanha do Estadual, chegou a 20 pontos, na liderança do grupo B, um ponto a frente do Palmeiras. A derrota do Novorizontino para a Ponte Preta (leia mais abaixo) garantiu a vaga do time do ABC à próxima fase do Paulista.

O time andreense saiu na frente. Aos 18 minutos do primeiro tempo, após uma cobrança de escanteio, a bola sobrou para o zagueiro Rodrigo balançar as redes. O empate veio aos 47 da etapa inicial, com o atacante Yeferson Soteldo, que aproveitou bola recuperada pelo zagueiro Luan Peres no campo ofensivo, escapou da marcação e fez um golaço.

As equipes voltam a campo no domingo (26), às 16h (de Brasília), para a última rodada da primeira fase. O Santos enfrenta o Novorizontino na Arena Corinthians (o mando é do time de Novo Horizonte (SP), cuja cidade está impedida de receber jogos devido à situação local da pandemia). Já o Santo André encara o Ituano no Canindé, também em São Paulo. A equipe do ABC estaria liberada para atuar em casa, mas, neste momento, o estádio do município é usado como hospital de campanha.

Novorizontino dá adeus, Ponte respira

Assim como Novo Horizonte, Campinas (SP) está impossibilitada de receber partidas em meio à pandemia. Mesmo assim, a Ponte Preta se deu bem na volta aos gramados, fazendo 2 a 0 para cima do Novorizontino, que, com o tropeço, não tem mais chances de classificação, estacionado nos 16 pontos, a três do Palmeiras, que tem duas vitórias a mais.

O atacante Bruno Rodrigues, que marcou o primeiro gol da volta do futebol paulista, e o meia João Paulo garantiram a vitória da Macaca, que saiu da lanterna geral do Paulista para sonhar com uma vaga na próxima fase. A equipe campineira, que ainda luta contra o rebaixamento, foi aos mesmos 10 pontos de Oeste e Água Santa no grupo A, ficando à frente pelo saldo de gols. O Santos lidera. Lembrando: os dois primeiros de cada chave avançam à próxima fase.

#SomosPontePreta! Macaca vence o último invicto do @Paulistao por 2 a 0 e dorme fora da zona de rebaixamento, na segunda colocação do grupo A. ⚫️⚪️ https://t.co/eB8t89rhGc pic.twitter.com/pi0kVMb73T — A. A. Ponte Preta (de ) (@aapp_oficial) July 23, 2020

A Ponte, entre a briga por vaga nas quartas e fuga da Série A2 (segunda divisão), termina a participação na primeira fase neste domingo, às 16h (de Brasília), contra o Mirassol, em São Bernardo do Campo (SP). O município de Mirassol (SP) também não está apto a receber partidas na pandemia.

Já no jogo que marcou a retomada do futebol no estado, Ituano e Ferroviária não saíram do zero no Canindé. A cidade de Itu (SP) é outra impossibilitada de sediar confrontos devido ao estágio local no combate ao novo coronavírus. A igualdade encerrou as chances de classificação de ambos os times, que agora focam na luta contra o rebaixamento.

Tudo igual! Nesta 4ª feira (22), a AFE enfrentou o Ituano na partida de abertura da retomada do Paulistão. O jogo aconteceu no Canindé, em SP. A partida marcou a estreia do técnico Dado no comando da AFE, e o jogo terminou empatado em 0 a 0. pic.twitter.com/Fh3f7qiSqv — Ferroviária (de ) (@afeoficial) July 22, 2020

O Ituano, com 11 pontos, é o lanterna do grupo C. A Ferroviária, com 12 pontos, está em último no grupo D e termina a participação no Estadual contra a Inter de Limeira no Morumbi, domingo, às 16h (de Brasília). O mando é da equipe de Araraquara (SP), mais um município paulista vetado para a competição.

