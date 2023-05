Santo André recebe road show de empresas italianas

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 05/05/2023 - 10:13 Compartilhe

SÃO PAULO, 5 MAI (ANSA) – A Câmara de Comércio Italiana de São Paulo (Italcam) realiza no próximo dia 11 de maio a primeira edição do road show “Itália no Interior” em 2023.

O evento acontece na Sociedade Cultural Ítalo-Brasileira, em Santo André, e conta com apoio do Consulado da Itália em São Paulo.

Com inscrições gratuitas e vagas limitadas, o road show é destinado ao empresariado do Grande ABC e busca proporcionar oportunidades e fortalecer as relações bilaterais com a Itália.

Estão confirmadas as presenças do cônsul Domenico Fornara e do líder do projeto e conselheiro da Italcam Mario Batista.

“O Brasil tem quase mil empresas italianas atuando em território nacional, sendo 300 de tecnologia. A região do Grande ABC é um polo importante a ser explorado neste sentido”, disse Batista.

Ao todo, 13 companhias italianas apoiam a ação: AGK, Aignep, Ducati, Enel X, Ges, KPMG, Manucci Adv, Pieralisi, Pirelli, TIM, Torrano&Dalozzo Adv, Ventana Serra e Zucchetti.

O evento é realizado em parceria com a Associação Comercial de Santo André (ACISA), a Agência de Desenvolvimento do Grande ABC, a Secretaria de Desenvolvimento e Geração de Emprego de Santo André e os Centros das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) em São Bernardo do Campo e Santo André. (ANSA).

