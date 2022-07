Santo André recebe festival de comidas gigantes

A cidade de Santo André recebe, entre os dias 29 e 31 de julho, o Big Food Festival, um evento gastronômico dedicado a comidas gigantes.







O festival que exibe a maior coxinha do Brasil, com cerca de 20Kg, e outras guloseimas será no estacionamento em frente ao shopping Atrium e terá entrada gratuita. Esta será a 3ª edição do evento de sucesso que já foi sediado por São Bernardo do Campo e São José dos Campos.

No festival, o público poderá observar e compartilhar porções enormes de petiscos e bebidas servidas em copos gigantes. Além disso, para animar os participantes, haverá desafios de comilanças, shows, atrações infantis e espaço pet friendly.

E se você é mais conservador, está de dieta ou só come pouco mesmo, não se preocupe! Também haverá comida nos tamanhos tradicionais.

O Big Food Festival é organizado pelo Espaço As Meninas Feiras e Eventos e pela Charrua Produções Artísticas. A inspiração veio dos os famosos festivais cariocas, os “Festivais do Podrão”, e nos eventos norte-americanos de comidas de rua gigantes, que reúnem lanches clássicos, como sanduíches, salgados, doces, em quantidades imensas.

Atrações

O destaque do evento, sem dúvidas, é o cardápio, que conta com lanches deliciosos e gigantescos. Dezenas de expositores de segmentos diversos estarão reunidos no local. Haverá hambúrguer de 4 e 3kg, coxinhas de 3kg e 1kg, coxinhaburguer de 2kg, pastel salgado e doce de 1kg, fogazza de 1 kg, balde de 2kg de frango frito com 3 molhos, e ainda, porções variadas.

Para acompanhar a comilança, mais de 60 rótulos de cervejas artesanais, big drinks, cachaças e licores também estarão disponíveis para compra. E como sobremesa, você pode escolher entre brigadeiro de 1kg, merengue de 1kg, bolos de pote, docinhos e muito mais!

A animação fica por conta de shows de rock, incluindo a banda Queens Rock, do vocalista Marcos Vox (conhecido como um dos melhores covers do Freddie Mercury no Brasil). O DJ Dinho Garcia, famoso nas baladas paulistanas, também estará presente tocando muita música eletrônica, pop, rock e outros gêneros.



Serviço:

Sexta-feira (29), das 17h às 22h; sábado (30), das 12h às 22h; e domingo (31), das 12h às 20h,

no estacionamento em frente ao Shopping Atrium – Av. Alexandre de Gusmão, 145 – Santo André.

Para confirmar presença e saber tudo sobre o festival, basta acessar o link https://fb.me/e/1IG8MM8qI.

A entrada é gratuita.