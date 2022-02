Santo André marca no fim diante do São Bernardo e desencanta no Paulistão

Santo André e São Bernardo fizeram um jogo com boas chances e emoção até o fim nesta quarta-feira, no estádio Bruno José Daniel, em Santo André, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Os visitantes foram melhores, mas o time da casa acreditou até o fim e venceu por 1 a 0, com gol de Júnior Todinho aos 45 minutos dos segundo tempo.

Esta foi a primeira vitória do Santo André, que agora tem quatro pontos, na liderança do Grupo D, embora ainda possa perder o posto para o Red Bull Bragantino, que joga na quinta-feira. O São Bernardo conheceu sua primeira derrota e se mantém com quatro pontos no segundo lugar no Grupo B.

A parte inicial do primeiro tempo foi equilibrada e sem grandes chances. Aos 18 minutos, o Santo André assustou em chute de Serginho, mas o goleiro fez grande defesa. Os mandantes ainda chegaram bem com Lucas Tocantins e Giovanny.

O São Bernardo respondeu na parte final com Paulinho Moccelin, que chegou a marcar, mas estava impedido. Depois Cesinha mandou um chute de longe no travessão e Matheus Salustiano quase marcou, mas a zaga tirou em cima da linha em jogada de escanteio.

Na volta para o segundo tempo, os dois times até criaram algumas chances. O Santo André chegou principalmente com Alex Alves e o São Bernardo com Davó. Os times tentaram bastante chutes de fora da área, mas sem direção ou de defesa sem maiores problemas. No fim, Júnior Todinho definiu a primeira vitória do Santo André.

Os dois times voltam a campo no final de semana pela quarta rodada. No sábado, às 11h, o São Bernardo recebe a Ponte Preta no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo. No domingo, também 11h, o Santo André visita o Mirassol no Estádio José Maria de Campos Maia.

FICHA TÉCNICA

SANTO ANDRÉ 1 X 0 SÃO BERNARDO

SANTO ANDRÉ – Jefferson Paulino; Jeferson, Luiz Gustavo, Carlão e Thallyson; Serginho (Sabino), Dudu Vieira (Thiaguinho) e Carlos Jatobá (Emerson Lima); Giovanny (Lucas Cardoso), Lucas Tocantins (Gustavo Nescau) e Júnior Todinho. Técnico: Thiago Carpini.

SÃO BERNARDO – Alex Alves (Júnior Oliveira); Cristovam, Joílson, Matheus Salustiano e Igor Fernandes; Rodrigo Souza, Cesinha (Léo Gomes) e Vitinho Mesquita (Ravanelli); Paulinho Moccelin (Gustavo Ramos), Silvinho e Davó (Rafinha). Técnico: Márcio Zanardi.

GOL – Júnior Todinho, aos 45 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRA – Daiane Muniz dos Santos.

CARTÕES AMARELOS – Serginho, Dudu Vieira, Thiaguinho e Lucas Tocantins (Santo André) e Rodrigo Souza, Cesinha e Paulinho Moccelin (São Bernardo).

PÚBLICO E RENDA – Não divulgados.

LOCAL – Estádio Bruno José Daniel, em Santo André.

Saiba mais