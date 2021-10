Santo André Futsal encara Joinville em jogo de ida das oitavas da LNF

O Santo André Intelli encara o Joinville neste domingo (24), no Ginásio Adib Moisés Dib, na vizinha São Bernardo do Campo (SP), no primeiro duelo das oitavas de final da Liga Nacional de Futsal (LNF). O jogo de ida, a partir das 11h (horário de Brasília), será transmitido ao vivo na TV Brasil.

Estreante na competição, o Santo André ainda não perdeu em casa: soma cinco vitórias e um empate. A equipe paulista, comandada pelo técnico Cidão, avançou aos playoffs (oitavas) em 11º lugar na classificação geral.

Entre as estrelas do Santo André estão os alas Leandrinho, ex-Joinville, e Thiago, o maior goleador do time, com sete gols em 11 jogos.

Do outro lado da quadra estará o Joinville, que fez a sexta melhor campanha na fase classificatória da LNF 2021. Em 14 jogos, ganhou oito vezes, empatou duas, e perdeu quatro. Para o jogo de hoje (24), o técnico Daniel Júnior não poderá contar com os pivôs Arthur e Genaro, ambos lesionados.

“É o período mais importante do ano e vamos enfrentar um grande equipe que é o [Santo André] Intelli, com um grande treinador que é o Cidão. Temos uma equipe qualificada que pode trazer o resultado que é a vitória”, disse o treinador.

Os relacionados do Joinville são Willian, Dennis, Machado, Daniel, Andrei, Caio, Xuxa, Evandro, Daniel Shiraishi, Igor Costa, Renatinho, Crystian e Dieguinho.

A emoção só aumenta! Seguem os playoffs da #LNF2021! Neste domingo, às 11h, teremos mais um jogo de ida das oitavas de final da liga. @Intellifutsal e @jecfutsal se enfrentam e a quadra vai pegar fogo. #FutebolTVBrasil é #AoVivo na sua #EmissoraPública | https://t.co/LNBnNcWCdp pic.twitter.com/CwJyWlDJpu — TV Brasil (@TVBrasil) October 23, 2021

Classificação às quartas

De acordo com o regulamento da LNF 2021, quem conseguir duas vitórias, ou uma vitória e um empate, avança às quartas de final. No caso de dois empates ou vitórias alternadas, a definição da vaga ocorrerá após prorrogação.Serão 10 minutos suplementares, divididos em dois tempos de 5 minutos, sem intervalo, com inversão de lados. O time com melhor colocação na fase classificatória leva a vantagem do empate no período suplementar.







