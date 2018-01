Santo André empata com Ituano e segue sem vencer no Paulistão

O Santo André continua sem vencer no Campeonato Paulista. Nesta quinta-feira, foi a campo pela terceira rodada e não saiu de um empate sem gols com o Ituano, em jogo realizado no estádio Novelli Júnior, em Itu. A partida ficou marcada por um gol anulado no último minuto do segundo tempo, decisão que provocou polêmica.

Com o resultado, o time do ABC somou o segundo ponto no torneio estadual e ficou com a lanterna do Grupo B, em penúltimo na classificação geral, só na frente do Mirassol, que está com um ponto. O Ituano, por sua vez, chegou aos cinco pontos e cai para a terceira colocação do Grupo A.

A primeira metade da etapa inicial foi de total domínio do visitante, que criou quatro boas oportunidades de abrir o placar, mas pecou na pontaria. O Ituano só conseguiu chegar com perigo nos minutos finais, mas na melhor chance que teve viu o goleiro Neneca trabalhar com segurança para defender o cabeceio de Sciola.

No segundo tempo, o jogo ficou mais truncado, com muitas faltas, e esquentou após um desentendimento entre o zagueiro Domingos e o atacante Marcelinho. A partir daí, o número de faltas aumentou e alguns jogadores foram influenciados pelo clima hostil.

Diante deste cenário, que foi parcialmente amenizado no decorrer do tempo, os dois times fizeram uma partida muito equilibrada, mas sem qualidade técnica. Apesar de algumas chances esporádicas, ambos erraram muito passes e não conseguiram acelerar o ritmo.

Antes do apito final, ainda deu tempo para uma polêmica. Aos 48 minutos, Lincom subiu livre para cabecear, mandou para o fundo das redes e saiu para comemorar com os companheiros do Santo André. No entanto, o árbitro marcou uma falta no lance e anulou o gol. Houve protestos dos mandantes.

O Ituano volta a campo às 19h30 do próximo domingo, quando enfrentará o Santos, no Pacaembu. O Santo André receberá o lanterna Mirassol no estádio Bruno José Daniel, às 17h30 da próxima segunda-feira.

FICHA TÉCNICA

ITUANO 0 X 0 SANTO ANDRÉ

ITUANO – Vagner; Igor Vinícius, Ricardo Silva, Léo e Raul; Baralhas, Corrêa e Guilherme (Anderson Aquino); Claudinho, Ronaldo (Bassani) e Sidnei Sciola (Marcelinho). Técnico: Vinícius Bergantin.

SANTO ANDRÉ – Neneca; Foguete, Domingos, Suélinton e Paulinho; Dudu Vieira, Flávio e Walterson (David Ribeiro); Joãozinho (Garré), Lincom e Hugo Cabral (Aloísio). Técnico: Sérgio Soares.

ÁRBTIRO – Márcio Henrique de Gois.

CARTÕES AMARELOS – Corrêa e Raul (Ituano); Flávio e Neneca (Santo André).

RENDA – R$ 34.390,00.

PÚBLICO – 1.268 pagantes.

LOCAL – Estádio Novelli Júnior, em Itu.