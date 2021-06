Santo André e São Bento empatam em 1 a 1 pela Série D

Em partida transmitida pela TV Brasil, Santo André e São Bento ficaram no 1 a 1 em confronto de equipes paulistas pelo Grupo 7 da Série D. Os dois times agora somam quatro pontos no campeonato, com o Santo André em quarto pelos critérios de desempate, uma posição à frente do adversário deste sábado (26).

O duelo começou com domínio do Santo André na Arena Inamar, em Diadema. Porém, não demorou para que os visitantes abrissem o placar. Logo aos oito minutos, Johnny recebeu pela esquerda e chutou cruzado, rasteiro, para marcar o primeiro gol do jogo, colocando o São Bento em vantagem.

Daí em diante, o Ramalhão criou chances, mas não conseguiu superar a meta defendida por Arion por praticamente o jogo inteiro. O gol da salvação veio perto dos 45 minutos da segunda etapa. Após levantamento na área, Vitor Carvalho, que havia entrado cerca de 15 minutos antes, completou de primeira, por entre as pernas do goleiro, igualando o placar.

O empate por 1 a 1 foi o primeiro do Santo André em quatro jogos na Série D até agora. Já empatar foi tudo o que o São Bento conseguiu na competição. São quatro jogos e quatro igualdades. Na próxima rodada, os dois times têm compromissos fora de casa. No sábado (3), o Santo André visita a Inter de Limeira. No dia seguinte, é a vez de o São Bento buscar o resultado fora de casa, diante da Portuguesa, em São Paulo.

Marcílio Dias e Joinville terminam iguais

No outro jogo realizado às 15h (horário de Brasília) deste sábado, Marcílio Dias e Joinville fizeram o duelo catarinense do Grupo 8 e terminaram empatados: 1 a 1. Os dois gols foram marcados na segunda etapa. O Joinville abriu o placar logo aos dois minutos, com Paulo Victor. E Anderson Ligeiro empatou para o Marcílio Dias aos 17. O JEC é o líder da chave, com oito pontos em quatro jogos, enquanto o Marcílio Dias somou cinco e está em quarto lugar.

Fim de jogo O Marcílio Dias empatou por 1 a 1 com o Joinville na tarde deste sábado, pela quarta rodada da Série D, jogando no Gigantão das Avenidas. O gol do Marinheiro foi marcado por Anderson Ligeiro, de pênalti. Bruno Golembiewski/CNMD pic.twitter.com/IfP315oKwN — Marcílio Dias (@oficialcnmd) June 26, 2021

