Santo André e Ferroviária se encaram no ABC em busca de reabilitação no Paulistão

Em busca da reabilitação, Santo André e Ferroviária se enfrentam neste sábado, às 18h30, no estádio Bruno José Daniel, no ABC, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Enquanto o time da casa vem de derrota para o São Paulo, o clube de Araraquara foi surpreendido pela Ponte Preta.

O revés por 1 a 0 diante do São Paulo abateu o Santo André, que, apesar de jogar com um time alternativo, esteve muito próximo de vencer no Morumbi. O atacante Nescau chegou a perder um gol claro. Com isso, o clube acabou ficando na lanterna do Grupo D, com apenas cinco pontos, atrás de Bragantino (10), Ponte Preta (sete) e Santos (seis).

A Ferroviária, por sua vez, perdeu da Ponte Preta por 2 a 1 em plena Arena da Fonte Luminosa. Apesar disso, continua em segundo do Grupo B, com seis pontos. O líder é o São Bernardo com oito. O São Paulo tem quatro, enquanto o Novorizontino soma um.

O técnico Thiago Carpini deve promover a volta dos jogadores considerados titulares diante da Ferroviária. A expectativa é que o Santo André tenha a mesma formação que enfrentou o Mirassol, uma rodada antes e empatou por 2 a 2. Exceção para a entrada de Serginho na vaga de Sabino.

“Erros são fatais dentro do Campeonato Paulista. Que fique de lição. Precisamos acertar esses detalhes para que possamos crescer dentro da competição. É um campeonato muito difícil, mas temos muito a melhorar ainda”, falou o goleiro Jefferson Paulino.

Do outro lado, Elano deve repetir a escalação da Ferroviária apesar do revés diante da Ponte Preta. O time perdeu uma invencibilidade de oito meses. O treinador segue sem poder contar com os atacantes Igor, com contratura muscular, e Julio Vitor, com Covid-19, assim como Guilherme Nunes.

“Fizemos uma grande partida contra a Ponte Preta, mas deixamos de matar o jogo e isso acabou custando caro. Quando a gente perde, não tem como ficar feliz. Precisamos manter a calma, pois estamos no caminho certo na luta por nossos objetivos”, ressaltou Elano.

