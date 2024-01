Santo André busca primeiro triunfo e Água Santa tenta a reabilitação no Paulistão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/01/2024 - 7:30 Para compartilhar:

De um lado, um time que ainda não venceu na competição e busca a primeira vitória. Do outro, uma equipe pressionada pela derrota na última rodada. É nesse panorama que Santo André e Água Santa se enfrentam pela terceira rodada do Campeonato Paulista. O jogo acontece neste domingo, às 19h, no estádio Bruno José Daniel.

O Santo André foi derrotado na estreia por 3 a 1 para o São Paulo, fora de casa. Depois, empatou sem gols com o Novorizontino atuando como mandante. Assim, tem apenas um ponto, o ocupa o último lugar do Grupo A, atrás de Santos, Portuguesa e Ituano.

Na última partida, o técnico Fernando Marchiori promoveu a entrada do zagueiro Luiz Gustavo no lugar de Walce e do meia Marciel no lugar de Edimar. A tendência é que essas trocas sejam mantidas. O time ainda tem como novidade o lateral-direito David Junio, ex-Aparecidense-GO, que foi regularizado na sexta-feira.

O Água Santa começou o Paulistão da melhor forma, vencendo o Red Bull Bragantino por 1 a 0 fora de casa. Diante de sua torcida, porém, acabou derrotado pelo Botafogo pelo mesmo placar. Com três pontos, briga pela liderança do Grupo B com o Palmeiras. A chave ainda tem Guarani e Ponte Preta.

O técnico Bruno Pivetti rodou algumas peças do elenco na última partida e deve repetir a estratégia, fazendo com que a escalação seja mais parecida com o jogo da estreia. Apenas o meio-campo está mais consolidado com Cristiano, Igor Henrique e Luan Dias.

No gol, Matheus Cavichioli foi quem jogou a primeira partida, enquanto Ygor Vinhas a segunda. Na zaga, Roger Carvalho disputa com Joílson e, no ataque, Neilton e Júnior Todinho são opções para Keké e Bruno Mezenga.

FICHA TÉCNICA

SANTO ANDRÉ X ÁGUA SANTA

SANTO ANDRÉ – Luiz Daniel; Zé Mateus, Luiz Gustavo, Afonso e Igor Fernandes; Wellington Reis, Marciel, Dudu Vieira e Felipe Ferreira; Cléo Silva e Lohan. Técnico: Fernando Marchiori.

ÁGUA SANTA – Matheus Cavichioli; Gabriel Inocêncio, Roger Carvalho, Wálber e Rhuan; Cristiano, Igor Henrique e Luan Dias; Bruno Xavier, Bruno Mezenga e Neilton. Técnico: Bruno Pivetti.

ÁRBITRO – Lucas Caneto Belotti.

HORÁRIO – 19h.

LOCAL – Estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias