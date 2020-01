Santo André bate Ferroviária e mantém 100% no Paulistão

Em jogo agitado no segundo tempo, o Santo André conseguiu manter os 100% de aproveitamento no Campeonato Paulista. Na noite deste domingo, no complemento da segunda rodada, o time do ABC derrotou a Ferroviária por 2 a 1, no estádio Bruno José Daniel. Branquinho e Ronaldo fizeram os gols para os anfitriões, enquanto Hygor descontou para os araraquarenses.

Com a vitória, o Santo André salta para o segundo lugar do Grupo C e tira o Palmeiras da zona de classificação para a próxima fase. O time do ABC divide a liderança da chave com o Novorizontino. Ambos têm seis pontos, mas a equipe da Grande São Paulo perde no saldo de gols (4 a 2). A Ferroviária, por outro lado, segue sem saber o que é vencer e cai para a lanterna do Grupo D, com apenas um ponto.

O primeiro tempo foi bastante parelho e pouco inspirado do meio para a frente entre as duas equipes. A Ferroviária tentou comandar a partida, controlando a posse de bola, mas sem chegar com efetividade ao ataque. Na chance mais perigosa, a bola foi cruzada pela esquerda, mas Henan não alcançou. O Santo André, por sua vez, aceitou ter menos posse, mas apostou na velocidade para chegar ao ataque, também sem sucesso.

Após o intervalo, a estratégia dos donos da casa acabou dando resultado e o Santo André abriu o placar logo aos seis minutos. Branquinho recebeu de Douglas Baggio em velocidade pela direita. O atacante passou por dois marcadores dentro da área e finalizou na saída de Saulo, marcando um belo gol.

Atrás no marcador, a Ferroviária começou a aumentar a pressão. O time de Araraquara conseguiu encontrar espaços, principalmente, pelo lado direito, mas seguiu com problemas de criar para finalizar. A defesa do Santo André levou a melhor na maioria dos lances. Na única pane geral, veio o empate da Ferroviária.

Aos 31 minutos, Henan ganhou pelo alto e a bola sobrou com Fellipe Mateus. O atacante bateu cruzado e Hygor, na segunda trave, apareceu por trás da marcação para completar para o gol.

A festa pelo empate durou pouco, pois logo na sequência o Santo André voltou a ficar na frente. Aos 36 minutos, em meio à pressão dos donos da casa, Ricardo Luz fez o cruzamento da direita e Ronaldo testou livre para vencer o goleiro Saulo.

A Ferroviária insistiu até o final em busca do empate. Teve uma boa oportunidade em cobrança de falta perto dos acréscimos, mas não teve reação.

O Santo André faz mais um duelo dentro de casa no meio de semana. O adversário será o Água Santa, na quarta-feira, às 16h30, no ABC. Mais tarde, às 21h30, a Ferroviária recebe o São Paulo, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara.

FICHA TÉCNICA:

SANTO ANDRÉ 2 x 1 FERROVIÁRIA

SANTO ANDRÉ – Fernando Henrique; Ricardo Luz, Rodrigo, Luizão e Julinho (Heliton); Nando Carandina, Dudu Vieira e Vitinho Mesquita (Paulinho); Douglas Baggio, Branquinho (Garré) e Ronaldo. Técnico: Paulo Roberto Santos.

FERROVIÁRIA – Saulo; Lucas Mendes, Max, Rayan e Euller (Yuri); Pablo, Tony, Fellipe Mateus e Léo Artur (Clayton); Felipe Ferreira (Hygor) e Henan. Técnico: Sérgio Soares.

GOLS – Branquinho, aos 6, Hygor, aos 31, e Ronaldo, aos 36 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Márcio Henrique de Gois.

CARTÃO AMARELO – Tony (Ferroviária).

RENDA – R$ 41.095,00.

PÚBLICO – 1.079 pagantes.

LOCAL – Estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP).