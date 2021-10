Santo André anuncia Thiago Carpini como técnico da equipe para a temporada 2022 Treinador está na Europa em período de aprendizagem antes de assumir o comando

Visando a temporada 2022, o Santo André anunciou na segunda-feira (4) a contratação do técnico Thiago Carpini para a disputa do Paulistão. O treinador realiza período de estudos na Europa antes de iniciar o projeto no Ramalhão.

Neste ano, Carpini comandou a Inter de Limeira no Paulistão e desempenhou

um bom trabalho. Depois de 35 anos, o treinador levou o time do interior às

quartas de final da competição e ainda garantiu vaga no Brasileirão Série D.

Desta vez, o treinador chega com um propósito semelhante no clube do ABC.

– Estou muito contente e motivado com esta oportunidade. Dirigir um clube com uma grande história e tradição no futebol brasileiro sem dúvidas é um prazer imenso para mim. Como costumo sempre dizer, empenho, dedicação e

trabalho não faltarão e espero que no final a gente possa colher bons frutos.

Carpini iniciou a carreira dirigindo o Guarani, onde conseguiu salvar o clube do rebaixamento em 2019 e no ano seguinte conquistou o vice do Troféu do Interior. O técnico ainda participou da montagem do time para a Série B, mas acabou deixando o clube, além de uma breve passagem pelo Oeste.

Após o bom desempenho no Paulistão deste ano pela Inter, Carpini despertou

interesses em clubes da Série B, como Vila Nova, Operário, Brusque, e clubes visando a disputa do estadual do ano que vem, mas o treinador aproveitou o tempo para aumentar os estudos até que surgisse o melhor projeto.

Depois do Paulistão deste ano surgiram conversas e até mesmo propostas, mas eu preferi aguardar um projeto que seria do meu agrado. Aproveitei este tempo para continuar e ampliar meus estudos e conhecimentos.

– Hoje, estamos na Europa, vamos conhecer alguns clubes por aqui, para saber

mais a metodologia de trabalho e agregar ainda mais nossa ideia, nosso entendimento para fazermos um bom trabalho sob o comando do Santo André

neste Paulistão – disse Carpini sobre o planejamento.

