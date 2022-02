Santistas fazem regata perfeita e entram na disputa pelo pódio brasileiro de vela da classe ORC Inaê Amstel Ultra tem desempenho acima da média em prova de percurso longo em Floripa

O barco Inaê Amstel Ultra segue com chances de pódio no Campeonato Brasileiro da classe ORC, no Iate Clube de Santa Catarina – Veleiros da Ilha, em Jurerê Internacional, Florianópolis (SC). A equipe de Santos (SP) teve um desempenho quase perfeito na regata de percurso nesta quinta-feira (3) de 45 milhas náuticas.

O terceiro lugar no tempo corrigido colocou o veleiro de 40 pés entre os Top 10, a apenas um ponto do quarto colocado, que é o Itajaí Sailing Team. Na divisão ORC B, o Inaê Amstel Ultra é o segundo. O campeonato tem o gaúcho Crioula 52 como líder absoluto, seguido pelo Ventaneiro (ICRJ).

E MAIS:

O bom resultado do Inaê Amstel Ultra foi fruto da evolução da equipe a bordo. O veleiro andou em média 9 milhas e com rajadas de 18 nós em Santa Catarina. A largada mais assertiva e as mudanças de bordo foram fundamentais. Foram 6h16 minutos de prova.

– A equipe está cada vez mais entrosada e tenho certeza de que os resultados finais serão ainda melhores. Estamos correndo contra barcos de ponta, como o TP 52 do Crioula e o Ventaneiro. Hoje fomos muito bem pelas escolhas a bordo – disse Xico Freitas, tático do Inaê Amstel Ultra.

Resultados de quinta-feira — https://data.orc.org/public/WEV.dll?action=race&eventid=jnplb&raceid=8

As regatas desta sexta-feira (4) serão de barla-sota – entre bóias – e serão fundamentais para o resultado final do Circuito Santa Catarina e Brasileiro de ORC no Iate Clube Veleiros da Ilha. A competição conta com os melhores velejadores de vela oceânica e terá outras categorias em disputa como RGS, Bico de Proa, Multicasco e C30.

Os santistas ganharam a cervejaria holandesa como title sponsor. Além de investir na equipe, o Inaê Amstel Ultra fez ajustes pontuais para correr de igual para igual contra os adversários na categoria ORC, sigla de Offshore Racing Committee.

E MAIS:

Saiba mais