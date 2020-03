Santistas destacam crescimento do time nos últimos jogos

O lateral-esquerdo Felipe Jonatan destacou o crescimento do Santos nos últimos confrontos, após a vitória por 3 a 1, sobre o Mirassol, neste sábado, na Vila Belmiro, pela nona rodada do Campeonato Paulista.

“Estamos felizes com os três pontos. Era o mais importante no momento. Estamos numa sequência boa desde o clássico contra o Palmeiras. Estamos crescendo e evoluindo. Temos que melhorar muito, mas estamos crescendo”, disse Felipe Jonatan, ao SporTV.

Após a derrota para o Ituano na sétima rodada, quando foi bastante criticado por uma atuação apagada, o time de Jesualdo Ferreira reagiu. Empatou sem gols o clássico com Palmeiras, praticando um bom futebol, derrotou o Defensa uy Justicia na Argentina, na estreia pela Copa Libertadores, e agora bateu o Mirassol com três gols antes dos 25 minutos do primeiro tempo.

Sobre uma discussão envolvendo os santistas Diego Pituca e Soteldo, após o fim do primeiro tempo, fato que resultou em advertência por cartão amarelo para os dois jogadores, Felipe Jonatan minimizou o incidência e disse tratar-se de uma situação de futebol, posteriormente superada nos vestiários, durante o intervalo. “É uma cobrança normal de time. Está tudo resolvido, foi apaziguado no vestiário mesmo”, completou.

Autor do segundo gol na vitória sobre o Mirassol, o atacante Yuri Alberto comemorou a atuação. “Muito feliz em voltar a marcar. Fiz o gol e dei uma assistência para o Sasha (no terceiro gol santista). As coisas estão voltando a acontecer e estamos num grande momento”.