Santi Cazorla se despede do Villarreal

O meia Santi Cazorla se despediu neste sábado (18) do Villarreal em uma mensagem nas redes sociais do clube, um dia antes de jogar sua última partida pelo “Submarino Amarelo” contra o Eibar na última dia do Campeonato Espanhol.

“O Villarreal me deu tudo. Aos 18 anos, apostou em um garoto de Oviedo que não conhecia ninguém. Foi um orgulho poder terminar minha carreira com Bruno”, afirmou Cazorla em um vídeo ao lado do meia Bruno Soriano, que anuncia, por sua parte, sua aposentadoria do futebol.

“Esperamos que, como aconteceu com a minha partida anterior, seja um até breve”, acrescentou Cazorla, que voltou ao “Submarino Amarelo”, onde jogou entre 2003 e 2011, e em 2018.

O ex-jogador da seleção espanhola retornou ao clube após se recuperar de uma lesão no tendão de Aquiles em 2016, quando jogou pelo Arsenal.

O jogador assinou contrato com a equipe inglesa em 2012, da qual ficou a afastado desde a lesão até o final de seu contrato em 2018.

Operado oito vezes em quase dois anos, o meia sofreu uma infecção no tendão e havia até medo de que uma amputação fosse necessária.

Segundo a imprensa espanhola, o campeão com a Espanha nas Eurocopas de 2008 e 2012, vai atuar agora pelo Al Saad no Qatar, comandado por seu ex-companheiro de seleção, Xavi Hernández.

