Santander vai contabilizar perda bilionária ligada à subsidiária britânica

O espanhol Santander vai contabilizar perdas de cerca de 1,5 bilhão de euros (US$ 1,7 bilhão), após a revisão do ágio atribuído a sua subsidiária no Reino Unido.

As perdas se devem principalmente a um ambiente regulatório desafiador, mas também ao aumento da concorrência e ao impacto na economia britânica de incertezas relacionadas ao Brexit, como é conhecido o processo para que o Reino Unido se retire da União Europeia, segundo o banco.

As perdas, que em inglês são conhecidas como “impairment”, vão ser contabilizadas no balanço do Santander referente ao terceiro trimestre.

Por volta das 9h20 (de Brasília), a ação do Santander caía 1,4% na Bolsa de Madri. Com informações da Dow Jones Newswires.