Santander tem alta de 35% no lucro do 4º trimestre, a 2,783 bilhões de euros

O Banco Santander registrou uma elevação anual de 35% no lucro atribuível do quarto trimestre, para 2,783 bilhões de euros, segundo informou a instituição nesta madrugada brasileira. O resultado do fim de 2019 contribuiu para o lucro de 6,515 bilhões de euros no ano. O lucro subjacente no último trimestre da instituição espanhola atingiu 2,072 bilhões de euros, o que significa uma elevação de 5% em relação ao mesmo período de 2018, considerando o euro constante.

O grupo salientou que a receita anual total foi recorde, de mais de 49 bilhões de euros no ano passado. Isso significa um aumento de 2% – ou de 3% considerando a moeda constante -, apoiada pelo “forte crescimento da receita de clientes nas Américas”. Os empréstimos e recursos de clientes registraram altas de 4% e 6%, respectivamente, na comparação anual também com a moeda constante.

Os negócios globais, Santander CIB (banco corporativo e de investimentos) e Wealth Management & Insurance, contribuíram com 26% do lucro subjacente do grupo. A quantidade de clientes fiéis aumentou 9%, para 21,6 milhões, e os clientes digitais, para 37 milhões em 2019. O número de vendas por meio de dispositivos móveis dobrou no ano.

A qualidade do crédito também permaneceu muito forte, de acordo com a instituição, com o índice de empréstimos vencidos do grupo caindo 41 pontos-base no ano em relação a 2018, para 3,32%, enquanto o custo do crédito permaneceu praticamente estável em 1%. O Santander informou ainda que teve ganhos de capital de 711 milhões de euros no trimestre, principalmente relacionados à transação comercial de custódia. Incluindo os encargos líquidos anunciados nos trimestres anteriores, os ganhos líquidos e provisões líquidos para o ano ficaram negativos em 1,737 bilhão de euros.