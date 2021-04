Santander registra lucro líquido de 1,61 bilhão de euros no primeiro trimestre

O Santander registrou lucro líquido de 1,61 bilhão de euros (US$ 1,95 bilhão) no primeiro trimestre de 2021, segundo informações divulgadas nesta quarta-feira, 28, pelo banco espanhol. O resultado ficou acima da previsão de analistas, de 1,17 bilhão de euros, e superou o lucro de 331 milhões de euros registrado em igual período de 2020, sob os efeitos da pandemia. As provisões do banco espanhol caíram 49% entre janeiro e março, para 1,99 bilhões de euros. A receita também registrou queda, de 11,81 bilhões de euros para 11,39 bilhões de euros. O Santander registrou uma despesa de reestruturação de 530 milhões de euros para custos esperados ao longo do ano. Fonte: Dow Jones Newswires.

