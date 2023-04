Santander lucra mais que o esperado no 1ºtri, mas provisões aumentam e ação cai 3,6% em Madri

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/04/2023 - 7:23 Compartilhe

O Santander divulgou nesta terça-feira (25) que teve lucro líquido de 2,57 bilhões de euros no primeiro trimestre de 2023, muito semelhante ao ganho de 2,54 bilhões de euros apurado em igual período do ano passado. O número superou levemente as expectativas de analistas consultados pela FactSet, que previam lucro de 2,50 bilhões de euros entre janeiro e março.

A receita líquida de juros – a diferença entre o que os bancos ganham com empréstimos e o que pagam aos clientes por depósitos – do maior banco da Espanha aumentou cerca de 17% na mesma comparação, a 10,4 bilhões de euros, e a receita líquida de comissões avançou 8%, a 3,04 bilhões de euros.







Já as provisões líquidas para perdas com empréstimos tiveram alta de 37% no trimestre ante um ano antes, a 2,87 bilhões de euros.

Por volta das 4h15 (de Brasília), a ação do Santander caía 3,6% na Bolsa de Madri. Fonte: Dow Jones Newswires.

