Santander levará Openbank para os EUA, em 1ª iniciativa ampla no varejo bancário americano

O Grupo Santander lança nos Estados Unidos nesta segunda-feira, 21, o Openbank, banco digital que opera atualmente na Europa e que tem como alvo o público jovem. Com a expansão, será a primeira vez que o banco espanhol atenderá ao público de varejo em solo americano em escala nacional, para além da presença regional que possui hoje.

O conglomerado espanhol oferecerá, através do Openbank, uma conta poupança com rendimento mais alto, e lançará outros produtos ao longo de 2025. O objetivo é fazer da marca um banco completo nos EUA, aos moldes do que acontece na Europa. No Brasil, o Santander tem atendido pelo digital utilizando a marca principal.

Na visão do Santander, o lançamento do banco digital em solo americano ajudará a executar a estratégia de crescimento na maior economia do mundo. Também permitirá captar depósitos que financiem a franquia de financiamento automotivo.

A plataforma do Openbank utiliza tecnologia própria do Santander, em uma plataforma que tem sido levada a todas as franquias globais de varejo do banco. O sistema integra a infraestrutura do banco com interfaces que permitem abrir contas em cinco minutos, seja via aplicativo, seja via site.

“O lançamento do Openbank nos EUA é um marco significativo na transformação do nosso Grupo. O Openbank reflete nossa crença de que para sermos os melhores para nossos clientes e acionistas, desenvolver nossa própria tecnologia globalmente é essencial e vai entregar uma vantagem competitiva sustentável”, diz em nota a presidente do conselho do Santander, Ana Botín.

“Os EUA são um mercado chave para nós, em que temos expandido nosso negócio nos últimos anos”, afirma ela, adicionando que o Openbank traz uma experiência bancária “fácil”, e que terá a melhor conta poupança do mercado.

“O Openbank é um dos bancos digitais mais avançados na Europa, com uma proposta de valor completa que tem sido testada com sucesso em vários mercados”, diz Petri Nikkilä, CEO Global do Openbank.