Santander lança produto de assistência em saúde para correntistas

O Santander Brasil vai lançar nesta semana um produto de assistências focado em serviços de saúde que, segundo o banco, é inédito no setor financeiro. O pacote, que terá a marca helpS Saúde, terá custo mensal de R$ 19,90, e permitirá a inclusão de até três beneficiários, que não precisam ser familiares do titular.

O pacote permitirá que o contratante e os beneficiários tenham acesso a atendimentos via telemedicina ilimitados, com triagem e consulta por médicos de 12 especialidades, como ginecologia, cardiologia e pediatria.

Além disso, o serviço garantirá descontos de até 80% no valor de consultas agendadas, por meio de uma rede nacional. O Santander criou um aplicativo e uma central de atendimento que localizam médicos conforme o endereço do beneficiário. Há ainda abatimento ilimitado de 80% na compra de qualquer medicamento.

Segundo a executiva responsável por Canais e Inovação do Santander, Paula Akemi Kajihara, o banco quer atender a uma parcela da população que hoje, tem acesso apenas ao Sistema Único de Saúde (SUS), e que não contrata planos de saúde privados por causa dos preços elevados.

“O foco é estar presente no dia a dia dos nossos clientes, entregando serviços aderentes às suas necessidades”, diz ela. A contratação do helpS Saúde pode ser feita pelo aplicativo do banco, pelas agências ou pela central de atendimento, no caso dos correntistas. Não há carência: o cliente pode usar os serviços após pagar a primeira mensalidade.

O Santander tem apostado nas assistências para fidelizar clientes pessoas físicas. Lançado em 2022, o helpS tem produtos de assistência para carro e moto, serviços domésticos e para pets. O banco permite que o cliente solicite a prestação de serviço inclusive para outras pessoas, e destaca que é o único banco a oferecer um produto de assistência que não exige uma apólice de seguro vinculada.

