Santander: Inconsistências contábeis são de responsabilidade única da Americanas

O Santander afirmou, por meio de nota, que as “inconsistências contábeis” reveladas pela Americanas hoje são de responsabilidade “única e exclusiva” da companhia.

A declaração diz respeito às trocas de e-mails apresentadas pela varejista à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Câmara que investiga a fraude que ocorreu na empresa.

As imagens projetadas durante o depoimento do CEO, Leonardo Coelho, mencionam o Santander e dão a entender que o banco teria mudado a redação das cartas de circularização a pedido da companhia, para amenizar menções a dívidas de financiamentos conhecidos como “risco sacado”.

Na nota, o banco afirma que “conforme Fato Relevante publicado hoje, a Americanas confessa que ‘as demonstrações financeiras da Companhia vinham sendo fraudadas pela diretoria anterior da Americanas’. A própria empresa ressalta os esforços da diretoria anterior para ocultar do mercado a real situação de resultado e patrimonial da companhia. Isso, por si só, comprova taxativamente que a única e exclusiva responsabilidade pelas ‘inconsistências contábeis’ é da Americanas, por intermédio da sua antiga diretoria. O Santander acrescenta que as cartas de circularização são apenas uma entre muitas fontes de auditoria e que sempre informou integralmente todos os saldos das operações da companhia no Sistema Central de Risco, mantido pelo Banco Central, que inclusive poderia ser fonte de auditagem”.

