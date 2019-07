Santander: Getnet eleva em 6,35% o faturamento, mas desempenho desacelera

A Getnet, braço de adquirência do Santander Brasil, capturou R$ 46,9 bilhões no segundo trimestre do ano, cifra 6,35% maior em relação ao mesmo período de 2018. O aumento, contudo, representa uma desaceleração frente ao primeiro trimestre, quando a empresa entregou crescimento de 16%.

O maior crescimento no segundo trimestre veio da modalidade crédito, cujo faturamento foi a R$ 29 bilhões, alta de 7,4% ante o mesmo período do ano passado. Já no débito, foram registrados R$ 17,9 bilhões, alta de 1,7%, na mesma base de comparação.

A participação de mercado da empresa atingiu 11,5% no período enquanto o faturamento total do primeiro semestre expandiu 11,2% ante um ano, totalizando R$ 94,5 bilhões.

O Santander informa, em relatório que acompanha suas demonstrações financeiras, que a oferta da SuperGet, para pessoas físicas e microempreendedores, já tem reflexo no incremento da base da Getnet com 200 mil novos clientes no segmento. “Essa oferta traz mais transparência no relacionamento com o cliente e nos posiciona de forma competitiva para aumentar a presença nesse público”, avalia o banco, no documento.

A instituição lembra ainda que, no segundo trimestre, lançou o split de pagamentos, na plataforma digital da Getnet, com objetivo de melhorar a gestão de pagamentos.