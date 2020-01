Santander fecha 2019 com carteira rural de R$ 20 bi e prevê aumento em 2020

São Paulo, 9 – O banco Santander fechou 2019 com carteira de crédito para o agronegócio de R$ 20 bilhões e espera crescimento de pelo menos 20% em 2020, antecipou ao Broadcast Agro (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) o superintendente executivo de Agronegócios, Paulo Bertolane. Em 2019, a carteira rural aumentou 22,5% ante os R$ 16,325 bilhões de 2018, puxada pelo crescimento de 30% no varejo, que engloba o crédito a pequenos e médios produtores rurais.

Ainda conforme Bertolane, pela primeira vez na carteira agro do banco, o varejo ultrapassou o atacado, segmento voltado para grandes produtores com operações estruturadas, como CRAs e LCAs.

No fim de 2018, 70% da carteira era atacado e 30% varejo.

No encerramento de 2019, a proporção passou a ser de 55% varejo e 45% atacado.

“Com uma Selic a níveis atrativos e com a estratégia de maior aproximação com o produtor rural e criação de produtos de crédito que suprem a falta de recurso do governo, conseguimos esse movimento”, disse Bertolane.

O Santander deve fechar 2020 com 50 lojas agro em todo o País. Já foram inauguradas 36 e a meta é alcançar 40 já em março, conforme o executivo.