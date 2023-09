Santander encerra as transferências via DOC

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/09/2023 - 7:02 Compartilhe

O Santander encerrou as transferências via Documento de Ordem de Crédito (DOC) para clientes pessoas física e jurídica. A medida antecipa a decisão da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) de que os bancos associados deixem de oferecer o serviço até 29 de fevereiro de 2024.

A partir deste mês, apenas as transferências via TED e Pix estão disponíveis aos clientes do Santander. O banco informou que todos os agendamentos de DOC realizados até agosto serão efetuados normalmente até 28 de fevereiro de 2024.

O Santander é o segundo banco a antecipar o fim do DOC – o Itaú foi o primeiro. De acordo a Febraban, 15 de janeiro de 2024 será o último dia para que os bancos ofertem o envio e agendamento de DOC; em 29 de fevereiro, se encerram as transferências via DOC agendadas previamente.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

