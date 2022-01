Santander elege Murilo Riedel, CEO da área de seguros, como diretor

O conselho de administração do Santander Brasil elegeu na quinta-feira, 20, o executivo Murilo Riedel como diretor do banco. Ele foi indicado pelo comitê de nomeação e governança do conglomerado, de acordo com ata enviada à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

O mandato vigorará até a posse dos eleitos na primeira reunião do conselho que será realizada após a assembleia geral ordinária do ano que vem. O mandato de Riedel é complementar, e ele foi eleito por unanimidade.

Riedel chegou ao Santander neste mês, para ocupar o cargo de CEO da área de seguros do banco. Antes de atuar no Santander, ele trabalhou por 21 anos na HDI Seguros, da qual foi CEO entre 2016 e o ano passado. Desde 2019, Riedel também fazia parte do conselho de administração da Santander Auto Seguros.

