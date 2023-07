Santander dá desconto de 15% em novas apólices residenciais em julho

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/07/2023 - 17:52 Compartilhe

Ao longo do mês de julho, o Santander oferecerá 15% de desconto em novas apólices do seguro residencial, e dará orientação aos clientes sobre o produto através da força de vendas. O banco detectou que, nesta época do ano, há um aumento no volume de ocorrências desse tipo de seguro.

Em um levantamento feito na base de clientes do Santander, julho foi o mês com o maior volume de sinistros, com um aumento de até 30% em relação a outros períodos do ano. Há mais acionamentos diante de imprevistos ou de roubos – julho é o mês das férias escolares, e muitas famílias reservam o mês para viajar.

Nos imóveis de rua, o problema é o aumento da criminalidade. Em apartamentos e casas de condomínios, há mais acidentes, como inundações causadas por problemas de encanamento, incêndios, queda de raio e explosão decorrente de falha na rede de gás doméstico. O aumento nos danos chega a 11% nos meses de julho.

O seguro do Santander tem cobertura para reposição de perdas por roubo, e serviços que permitem ações preventivas contra acidentes. “O seguro residencial é em primeiro lugar uma proteção contra perdas materiais. No entanto, as assistências incluídas no contrato quase sempre compensam o valor pago pelo cliente”, diz em nota o head de Produtos de Seguros do banco, Fernando Teófilo.

